Кирьос не будет оштрафован за удар мячом в Надаля

Исполнительный директор Всеанглийского лаун-теннисного клуба Ричард Льюис сообщил, что австралиец Ник Кирьос не будет оштрафован за удар мячом в представителя Испании Рафаэля Надаля в матче второго круга Уимблдона. На пресс-конференции после игры уроженец Канберры признался, что целился сопернику в грудь.

«В парном разряде это частое явление, когда мяч попадает в соперника. Это часть профессии теннисиста. Этот момент, а также подача с руки не являются нарушением правил. Может быть, подробного изучения заслуживает лишь спор Ника с арбитром», — приводит слова Льюиса AFP.

Кирьос проиграл Надалю со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:7 (3:7). В 1/8 финала Уимблдона Рафаэль сыграет с португальцем Жоау Соузой.

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