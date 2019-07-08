Кирьос не будет оштрафован за удар мячом в Надаля
Исполнительный директор Всеанглийского лаун-теннисного клуба Ричард Льюис сообщил, что австралиец Ник Кирьос не будет оштрафован за удар мячом в представителя Испании Рафаэля Надаля в матче второго круга Уимблдона. На пресс-конференции после игры уроженец Канберры признался, что целился сопернику в грудь.
«В парном разряде это частое явление, когда мяч попадает в соперника. Это часть профессии теннисиста. Этот момент, а также подача с руки не являются нарушением правил. Может быть, подробного изучения заслуживает лишь спор Ника с арбитром», — приводит слова Льюиса AFP.
Кирьос проиграл Надалю со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:7 (3:7). В 1/8 финала Уимблдона Рафаэль сыграет с португальцем Жоау Соузой.
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