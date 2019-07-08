Беккер: если за год Кирьос не изменится, этого уже никогда не случится

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер рассказал, как относится к австралийцу Нику Кирьосу, который славится скандальными выходками.
«Я принадлежу к группе людей, которые хотят видеть его успешным игроком, реализовавшим огромный потенциал. Я обожаю то, что он даёт теннису. Но мне кажется, что он на перепутье, и ситуация становится угрожающей. Пойду дальше и скажу, что если в ближайшие 12 месяцев он не изменится, то это уже никогда не случится.
Меня беспокоит то, что он не торопится менять свои плохие привычки. Это индивидуальный вид спорта, и стиль жизни Ника зависит только от него самого.
Вообще, он мне нравится, и я не переживаю по поводу его похода в бар накануне игры. Он не первый австралиец с таким подходом», — написал Беккер в своей колонке на Daily Mail.
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