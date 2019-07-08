Директор Уимблдона отреагировал на слова Фоньини про бомбу

Исполнительный директор Всеанглийского лаун-теннисного клуба Ричард Льюис оценил ситуацию с итальянцем Фабио Фоньини, который в ходе встречи третьего круга с американцем Теннисом Сандгреном выразил негодование в связи с тем, что его игру организаторы Уимблдона поставили на корт № 14. Фабио громко сказал: «Чёртовы англичане! Разве здесь можно играть? Вот бы в этом клубе взорвалась бомба!»
Итальянец проиграл со счётом 3:6, 6:7, 3:6 и на пресс-конференции принёс извинения за свои слова.
«Это был один из тех комментариев, которые делаются сгоряча. Фабио поступил хорошо, сразу же извинившись. Меня не удивит, если в итоге он получит небольшой штраф. Но я думаю, что мы оценим ситуацию в контексте и с готовностью примем извинение», — приводит слова Льюиса AFP.
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