Директор Уимблдона отреагировал на слова Фоньини про бомбу

Исполнительный директор Всеанглийского лаун-теннисного клуба Ричард Льюис оценил ситуацию с итальянцем Фабио Фоньини, который в ходе встречи третьего круга с американцем Теннисом Сандгреном выразил негодование в связи с тем, что его игру организаторы Уимблдона поставили на корт № 14. Фабио громко сказал: «Чёртовы англичане! Разве здесь можно играть? Вот бы в этом клубе взорвалась бомба!»

Итальянец проиграл со счётом 3:6, 6:7, 3:6 и на пресс-конференции принёс извинения за свои слова.

«Это был один из тех комментариев, которые делаются сгоряча. Фабио поступил хорошо, сразу же извинившись. Меня не удивит, если в итоге он получит небольшой штраф. Но я думаю, что мы оценим ситуацию в контексте и с готовностью примем извинение», — приводит слова Льюиса AFP.

Фоньини — о матче на корте №14: чёртовы англичане! Вот бы здесь взорвалась бомба