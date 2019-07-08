Украинка Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона
Украинка Элина Свитолина, посеянная на Уимблдоне под восьмым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Хорватии Петру Мартич (24) со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.
Элина трижды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк. Уроженка Одессы впервые в карьере пробилась в четвертьфинал Уимблдона.
За выход в полуфинал Свитолина поспорит с победительницей поединка Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Каролина Мухова (Чехия).
В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.
08 июля 2019 года, понедельник. 13:10 МСК
Уимблдон (ж). 4-й круг
Матч окончен
8
Элина Свитолина
Э. Свитолина
2 : 0
24
Петра Мартич
П. Мартич
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