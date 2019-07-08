Украинка Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона

Украинка Элина Свитолина, посеянная на Уимблдоне под восьмым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Хорватии Петру Мартич (24) со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.



Элина трижды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк. Уроженка Одессы впервые в карьере пробилась в четвертьфинал Уимблдона.



За выход в полуфинал Свитолина поспорит с победительницей поединка Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Каролина Мухова (Чехия).

В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.

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