19-летняя украинка Ястремская проиграла в 1/8 финала Уимблдона

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла пробиться в четвертьфинал Уимблдона, проиграв представительнице Китая Чжан Шуай со счётом 4:6, 6:1, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.



Даяна трижды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков. 30-летняя Чжан Шуай впервые пробилась в четвертьфинал Уимблдона. В 2016 году она добралась до четвертьфинала Australian Open.



За выход в полуфинал Чжан Шуай поспорит с победительницей поединка Симона Халеп (Румыния, 7) — Кори Гауфф (США, Q).



В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финальном матче она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.

19-летняя украинка Ястремская впервые вышла в 4-й круг турнира «Большого шлема»