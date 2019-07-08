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19-летняя украинка Ястремская проиграла в 1/8 финала Уимблдона

19-летняя украинка Ястремская проиграла в 1/8 финала Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла пробиться в четвертьфинал Уимблдона, проиграв представительнице Китая Чжан Шуай со счётом 4:6, 6:1, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.

Даяна трижды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков. 30-летняя Чжан Шуай впервые пробилась в четвертьфинал Уимблдона. В 2016 году она добралась до четвертьфинала Australian Open.

За выход в полуфинал Чжан Шуай поспорит с победительницей поединка Симона Халеп (Румыния, 7) — Кори Гауфф (США, Q).

В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финальном матче она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.

08 июля 2019 года, понедельник. 13:12 МСК
Уимблдон (ж). 4-й круг
Матч окончен
Чжан Шуай
50
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
2 : 1
Даяна Ястремская
35
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
1 2 3
           
6 1 6
4 6 2
           
19-летняя украинка Ястремская впервые вышла в 4-й круг турнира «Большого шлема»
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