Каролина Плишкова станет первой ракеткой мира в случае выхода в финал Уимблдона

Первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти не смогла пробиться в четвертьфинал Уимблдона, проиграв представительнице США Элисон Риске со счётом 6:3, 2:6, 3:6. По итогам турнира в активе Эшли будет 6605 очков.

Опередить австралийку в рейтинге WTA может чешка Каролина Плишкова. Для этого уроженке Лоуни нужно дойти до финала Уимблдона. В таком случае она наберёт 7115 очков. В случае завоевания титула у Плишковой будет 7815 очков.

В четвёртом круге Плишкова, посеянная под третьим номером, играет с соотечественницей Каролиной Муховой.

В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.