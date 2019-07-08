Каролина Плишкова станет первой ракеткой мира в случае выхода в финал Уимблдона
Первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти не смогла пробиться в четвертьфинал Уимблдона, проиграв представительнице США Элисон Риске со счётом 6:3, 2:6, 3:6. По итогам турнира в активе Эшли будет 6605 очков.
Опередить австралийку в рейтинге WTA может чешка Каролина Плишкова. Для этого уроженке Лоуни нужно дойти до финала Уимблдона. В таком случае она наберёт 7115 очков. В случае завоевания титула у Плишковой будет 7815 очков.
В четвёртом круге Плишкова, посеянная под третьим номером, играет с соотечественницей Каролиной Муховой.
В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.
Первая ракетка мира Барти сенсационно проиграла в 1/8 финала Уимблдона
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