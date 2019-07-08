Надаль разгромил Соузу в 1/8 финала Уимблдона
Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Уимблдоне под третьим номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Португалии Жоау Соузу со счётом 6:2, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.
Уроженец Манакора 5 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету португальца 4 эйса, ни одной двойной ошибки и брейка.
За выход в полуфинал Уимблдона Надаль поспорит с победителем поединка Сэм Куэрри (США) — Теннис Сандгрен (США).
В 2018 году чемпионом травяного турнира «Большого шлема» стал серб Новак Джокович. В финале он обыграл южноафриканца Кевина Андерсона.
В нынешнем сезоне Надаль выиграл один турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции.
08 июля 2019 года, понедельник. 15:10 МСК
Уимблдон (м). 4-й круг
Матч окончен
69
Жоау Соуза
Ж. Соуза
0 : 3
2
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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Тренер Надаля: это была самая трудная первая неделя для Рафы на Уимблдоне
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