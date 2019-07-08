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Надаль разгромил Соузу в 1/8 финала Уимблдона

Надаль разгромил Соузу в 1/8 финала Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Уимблдоне под третьим номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Португалии Жоау Соузу со счётом 6:2, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.

Уроженец Манакора 5 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету португальца 4 эйса, ни одной двойной ошибки и брейка.

За выход в полуфинал Уимблдона Надаль поспорит с победителем поединка Сэм Куэрри (США) — Теннис Сандгрен (США).

В 2018 году чемпионом травяного турнира «Большого шлема» стал серб Новак Джокович. В финале он обыграл южноафриканца Кевина Андерсона.

В нынешнем сезоне Надаль выиграл один турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции.

08 июля 2019 года, понедельник. 15:10 МСК
Уимблдон (м). 4-й круг
Матч окончен
Жоау Соуза
69
Португалия
Жоау Соуза
Ж. Соуза
0 : 3
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
1 2 3 4 5
               
2 2 2    
6 6 6    
               
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