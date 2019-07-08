Дмитриева: непонятно, почему Гаспарян не доиграла сет и не дождалась перерыва

Советская теннисистка Анна Дмитриева подвела итоги выступления российских теннисисток на Уимблдоне-2019. Впервые за 19 лет ни одна из россиянок не вышла в третий круг турнира «Большого шлема».

«Это, конечно, огорчило сильно. Это значит, что молодёжь, подающая надежды, не реализовала полностью свои возможности. Есть игроки, которые уже миновали пик роста. Особняком стоит Шарапова. Обидное поражение потерпела Гаспарян: она почти выиграла матч, когда случились судороги. Для победы ей не хватило времени. Потапова пока не раскрылась в полной мере. Хочу верить, что провальный год Касаткиной — то, что бывает порой у молодёжи на пути к достижениям.

Меня удивило, что Гаспарян так быстро приняла решение об отказе продолжать матч. На мой взгляд, судороги у неё произошли не из-за физического состояния или усталости, а по причине психологического перенапряжения. Так что действительно можно было бы постараться доиграть сет, пусть даже и неудачно по результату, а затем – после перерыва — продолжить борьбу. Ведь одна партия в запасе у Гаспарян была», — цитирует Дмитриеву GoTennis.