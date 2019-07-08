54-я ракетка мира отыгралась с 4:6, 2:5 и повторила свой лучший результат на ТБШ

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова в четвёртом круге Уимблдона сыграла с бельгийкой Элизе Мертенс. 33-летняя уроженка Пльзени уступала по ходу встречи 4:6, 2:5, но смогла переломить ход игры и одержать победу со счётом 4:6, 7:5, 6:2.

Таким образом, Стрыцовой удалось повторить свой лучший результат на турнирах «Большого шлема». Однажды Барбора уже играла в четвертьфинале ТБШ — это было пять лет назад также на Уимблдоне.

За выход в полуфинал 54-я ракетка мира поспорит с победительницей пары Йоханна Конта (Великобритания, 19) — Петра Квитова (Чехия, 6).

В 2018 году чемпионкой травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.