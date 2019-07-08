Кар. Плишкова выиграла 22 гейма, но не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона

В матче четвёртого круга Уимблдона чешка Каролина Плишкова, посеянная под третьим номером, в упорной борьбе проиграла соотечественнице Каролине Муховой со счётом 6:4, 5:7, [11:13]. Теннисистки провели на корте 3 часа 19 минут.

27-летняя уроженка Лоуни выполнила 7 эйсов, столько же раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. В активе её визави 14 подач навылет, 6 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Муховой станет представительница Украины Элина Свитолина, которая сыграет в четвертьфинале Уимблдона впервые в карьере.

В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.