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Кар. Плишкова выиграла 22 гейма, но не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона

Кар. Плишкова выиграла 22 гейма, но не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

В матче четвёртого круга Уимблдона чешка Каролина Плишкова, посеянная под третьим номером, в упорной борьбе проиграла соотечественнице Каролине Муховой со счётом 6:4, 5:7, [11:13]. Теннисистки провели на корте 3 часа 19 минут.

27-летняя уроженка Лоуни выполнила 7 эйсов, столько же раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. В активе её визави 14 подач навылет, 6 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Муховой станет представительница Украины Элина Свитолина, которая сыграет в четвертьфинале Уимблдона впервые в карьере.

В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.

08 июля 2019 года, понедельник. 15:05 МСК
Уимблдон (ж). 4-й круг
Матч окончен
Каролина Мухова
68
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
2 : 1
Каролина Плишкова
3
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
1 2 3
           
4 7 13
6 5 11
           
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