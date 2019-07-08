Кар. Плишкова выиграла 22 гейма, но не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона
В матче четвёртого круга Уимблдона чешка Каролина Плишкова, посеянная под третьим номером, в упорной борьбе проиграла соотечественнице Каролине Муховой со счётом 6:4, 5:7, [11:13]. Теннисистки провели на корте 3 часа 19 минут.
27-летняя уроженка Лоуни выполнила 7 эйсов, столько же раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. В активе её визави 14 подач навылет, 6 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов.
Следующей соперницей Муховой станет представительница Украины Элина Свитолина, которая сыграет в четвертьфинале Уимблдона впервые в карьере.
В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.
- 8 июля 2019
-
18:58
-
18:33
-
18:11
-
17:52
-
17:00
-
16:19
-
15:20
-
15:08
-
15:01
-
14:55
-
14:40
-
13:54
-
13:37
-
12:38
-
11:24
-
10:35
-
10:02
-
09:18
-
00:50
- 7 июля 2019
-
22:31
-
21:31
-
20:07
-
18:25
-
16:02
-
14:48
-
12:29
-
10:52
-
05:45
-
02:30
-
00:59
-
00:44
- 6 июля 2019
-
23:59
-
23:38
-
23:09
-
22:44
Партнерский контент