Барти сохранит лидерство в рейтинге WTA по итогам Уимблдона

Чешка Каролина Плишкова в матче четвёртого круга Уимблдона уступила соотечественнице Каролине Муховой со счётом 6:4, 5:7, [11:13].

Ранее лидер рейтинга WTA Эшли Барти проиграла представительнице США Элисон Риске — 6:3, 2:6, 3:6. Таким образом, уроженка Лоуни упустила шанс стать первой ракеткой мира по итогам травяного турнира «Большого шлема». Для этого ей надо было дойти минимум до финала. В таком случае Каролина набрала бы 7115 очков и обогнала Барти (6605).

В 2018 году чемпионкой Уимблдона стала немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.

В этом сезоне турнир проходит с 1 по 14 июля.