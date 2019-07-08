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Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с обидчиком Медведева

Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с обидчиком Медведева
Теннис / Уимблдон 2019 0

Первая ракетка мира серб Новак Джокович в четвёртом круге Уимблдона разгромил представителя Франции Уго Умбера со счётом 6:3, 6:2, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 44 минуты.

Уроженец Белграда трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из девяти. В активе Умбера 6 эйсов, 2 ошибки на подаче и ни одного брейка.

За выход в полуфинал Джокович поборется с бельгийцем Давидом Гоффеном, который в матче третьего раунда нанёс поражение россиянину Даниилу Медведеву.

В 2018 году чемпионом травяного турнира «Большого шлема» стал Джокович. В финале он обыграл южноафриканца Кевина Андерсона.

Уимблдон. Мужчины. Четвёртый круг
Сэм Куэрри (США) — Теннис Сандгрен (США) — 6:4, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 7:6 (7:5)
Давид Гоффен (Бельгия) — Фернандо Вердаско (Испания) — 7:9 (11:9), 2:6, 6:3, 6:4

08 июля 2019 года, понедельник. 18:10 МСК
Уимблдон (м). 4-й круг
Матч окончен
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
3 : 0
Уго Умбер
66
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
1 2 3 4 5
               
6 6 6    
3 2 3    
               
08 июля 2019 года, понедельник. 15:45 МСК
Уимблдон (м). 4-й круг
Матч окончен
Сэм Куэрри
65
США
Сэм Куэрри
С. Куэрри
3 : 1
Теннис Сандгрен
94
США
Теннис Сандгрен
Т. Сандгрен
1 2 3 4 5
               
6 6 7 7 7 7 7  
4 7 9 6 3 6 5  
               
08 июля 2019 года, понедельник. 15:15 МСК
Уимблдон (м). 4-й круг
Матч окончен
Давид Гоффен
23
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
3 : 1
Фернандо Вердаско
37
Испания
Фернандо Вердаско
Ф. Вердаско
1 2 3 4 5
               
7 11 2 6 6  
6 9 6 3 4  
               
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