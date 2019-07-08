Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с обидчиком Медведева

Первая ракетка мира серб Новак Джокович в четвёртом круге Уимблдона разгромил представителя Франции Уго Умбера со счётом 6:3, 6:2, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 44 минуты.
Уроженец Белграда трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из девяти. В активе Умбера 6 эйсов, 2 ошибки на подаче и ни одного брейка.
За выход в полуфинал Джокович поборется с бельгийцем Давидом Гоффеном, который в матче третьего раунда нанёс поражение россиянину Даниилу Медведеву.
В 2018 году чемпионом травяного турнира «Большого шлема» стал Джокович. В финале он обыграл южноафриканца Кевина Андерсона.
Уимблдон. Мужчины. Четвёртый круг
Сэм Куэрри (США) — Теннис Сандгрен (США) — 6:4, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 7:6 (7:5)
Давид Гоффен (Бельгия) — Фернандо Вердаско (Испания) — 7:9 (11:9), 2:6, 6:3, 6:4
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