Барти: да, я проиграла, но это не конец света

Австралийка Эшли Барти подвела итоги матча четвёртого круга Уимблдона, в котором она уступила представительнице США Элисон Риске со счётом 6:3, 2:6, 3:6.

«В начале я играла хорошо — так, как хотела. Но во втором сете меня подвела подача. Я позволила Элисон вернуться в игру, давая ей слишком много вторых подач. В целом провела неплохой матч, но Риске в ключевых моментах действовала лучше. Обидно, но я проиграла более сильной сопернице.

У Элисон хорошая статистика матчей на траве. Ей очень комфортно играть на этом покрытии. Думаю, сегодня в безвыходных ситуациях она показывала свой лучший теннис. Риске сыграла отлично и заслужила быть в четвертьфинале.

Я ни о чём не жалею. Мы подготовились как смогли. Да, я не выиграла. Сегодня оказался не мой день, но это не конец света. Это всего лишь игра. И я люблю её. Делаю всё возможное, чтобы бороться за победу в каждом матче», — передаёт слова Барти корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.