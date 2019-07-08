Болельщики устроили овацию 15-летней Гауфф после её вылета из Уимблдона

Зрители на трибунах тепло приветствовали самую молодую участницу Уимблдона Кори Гауфф после того, как 15-летняя американка в матче четвёртого круга проиграла румынке Симоне Халеп со счётом 3:6, 3:6.

По окончании встречи болельщики провожали 313-ю ракетку мира стоя.

Напомним, 15-летняя Гауфф стала самой молодой за 28 лет теннисисткой, сыгравшей в 1/8 финала Уимблдона. В 1991 году на тот момент 15-летняя американка Дженнифер Каприати дошла до полуфинала «Ролан Гаррос». Она была чуть моложе Гауфф.

В основной сетке соревнований Кори, начавшая турнир с квалификации, обыграла соотечественницу Винус Уильямс, Магдалену Рыбарикову из Словакии и словенку Полону Херцог.

Уимблдон завершится 14 июля.

Видео доступно в "Твиттере" Уимблдона.