Болельщики устроили овацию 15-летней Гауфф после её вылета из Уимблдона
Зрители на трибунах тепло приветствовали самую молодую участницу Уимблдона Кори Гауфф после того, как 15-летняя американка в матче четвёртого круга проиграла румынке Симоне Халеп со счётом 3:6, 3:6.
По окончании встречи болельщики провожали 313-ю ракетку мира стоя.
Напомним, 15-летняя Гауфф стала самой молодой за 28 лет теннисисткой, сыгравшей в 1/8 финала Уимблдона. В 1991 году на тот момент 15-летняя американка Дженнифер Каприати дошла до полуфинала «Ролан Гаррос». Она была чуть моложе Гауфф.
В основной сетке соревнований Кори, начавшая турнир с квалификации, обыграла соотечественницу Винус Уильямс, Магдалену Рыбарикову из Словакии и словенку Полону Херцог.
Уимблдон завершится 14 июля.
Видео доступно в "Твиттере" Уимблдона.
Халеп не пустила 15-летнюю Гауфф в четвертьфинал Уимблдона
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