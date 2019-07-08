Джокович на Уимблдоне вышел в 45-й четвертьфинал ТБШ, Федерер — в 55-й

На Уимблдоне определились все участники 1/4 финала. Борьбу за трофей продолжают серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, японец Кей Нисикори, бельгиец Давид Гоффен, американец Сэм Куэрри, аргентинец Гидо Пелья и испанец Роберто Баутиста-Агут.
Джокович вышел в 45-й четвертьфинал турнира «Большого шлема». По этому показателю он уступает только Федереру (55). 37-летний уроженец Базеля сыграет в 1/4 финала Уимблдона в 17-й раз и в случае победы станет первым теннисистом, который на одном ТБШ выиграл сто матчей.
Следующим соперником Джоковича станет Гоффен, Федереру будет противостоять Нисикори.
Новак является действующим чемпионом травяного турнира «Большого шлема». В прошлогоднем финале серб обыграл южноафриканца Кевина Андерсона.
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