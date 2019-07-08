Стали известны все четвертьфиналисты Уимблдона

На Уимблдоне определились все четвертьфиналисты турнира. У мужчин борьбу за трофей продолжают серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, японец Кей Нисикори, бельгиец Давид Гоффен, американец Сэм Куэрри, аргентинец Гидо Пелья и испанец Роберто Баутиста-Агут.
Последним четвертьфиналистом стал Пелья. Аргентинец после двух сетов проигрывал канадцу Милошу Раоничу — 0:2, но смог вернуться в игру. В четвёртой партии Пелья не позволил сопернику подать на матч, а в пятом сете при счёте 7:6 смог сделать брейк и одержать волевую победу.
В женских соревнованиях участницами 1/4 финала стали американки Серена Уильямс и Элисон Риске, румынка Симона Халеп, китаянка Чжан Шуай, украинка Элина Свитолина, чешки Каролина Мухова и Барбора Стрыцова, а также Йоханна Конта из Великобритании.
Уимблдон. Женщины. 1/4 финала
Риске — Уильямс
Халеп — Чжан Шуай
Свитолина — Мухова
Стрыцова — Конта
Уимблдон. Мужчины. 1/4 финала
Джокович — Гоффен
Куэрри — Надаль
Нисикори — Федерер
Пелья — Баутиста-Агут
Женские четвертьфиналы пройдут 9 июля, мужские — 10 июля.
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