Стали известны все четвертьфиналисты Уимблдона

На Уимблдоне определились все четвертьфиналисты турнира. У мужчин борьбу за трофей продолжают серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, японец Кей Нисикори, бельгиец Давид Гоффен, американец Сэм Куэрри, аргентинец Гидо Пелья и испанец Роберто Баутиста-Агут.

Последним четвертьфиналистом стал Пелья. Аргентинец после двух сетов проигрывал канадцу Милошу Раоничу — 0:2, но смог вернуться в игру. В четвёртой партии Пелья не позволил сопернику подать на матч, а в пятом сете при счёте 7:6 смог сделать брейк и одержать волевую победу.

В женских соревнованиях участницами 1/4 финала стали американки Серена Уильямс и Элисон Риске, румынка Симона Халеп, китаянка Чжан Шуай, украинка Элина Свитолина, чешки Каролина Мухова и Барбора Стрыцова, а также Йоханна Конта из Великобритании.

Уимблдон. Женщины. 1/4 финала

Риске — Уильямс

Халеп — Чжан Шуай

Свитолина — Мухова

Стрыцова — Конта

Уимблдон. Мужчины. 1/4 финала

Джокович — Гоффен

Куэрри — Надаль

Нисикори — Федерер

Пелья — Баутиста-Агут

Женские четвертьфиналы пройдут 9 июля, мужские — 10 июля.