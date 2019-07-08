Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Стали известны все четвертьфиналисты Уимблдона

Стали известны все четвертьфиналисты Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

На Уимблдоне определились все четвертьфиналисты турнира. У мужчин борьбу за трофей продолжают серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, японец Кей Нисикори, бельгиец Давид Гоффен, американец Сэм Куэрри, аргентинец Гидо Пелья и испанец Роберто Баутиста-Агут.

Последним четвертьфиналистом стал Пелья. Аргентинец после двух сетов проигрывал канадцу Милошу Раоничу — 0:2, но смог вернуться в игру. В четвёртой партии Пелья не позволил сопернику подать на матч, а в пятом сете при счёте 7:6 смог сделать брейк и одержать волевую победу.

В женских соревнованиях участницами 1/4 финала стали американки Серена Уильямс и Элисон Риске, румынка Симона Халеп, китаянка Чжан Шуай, украинка Элина Свитолина, чешки Каролина Мухова и Барбора Стрыцова, а также Йоханна Конта из Великобритании.

Уимблдон. Женщины. 1/4 финала
Риске — Уильямс
Халеп — Чжан Шуай
Свитолина — Мухова
Стрыцова — Конта

Уимблдон. Мужчины. 1/4 финала
Джокович — Гоффен
Куэрри — Надаль
Нисикори — Федерер
Пелья — Баутиста-Агут

Женские четвертьфиналы пройдут 9 июля, мужские — 10 июля.

Американке Гауфф 15 лет. Но она будет зарабатывать больше Серены
Кори Гауфф дошла до 1/8 финала Уимблдона, и у неё огромный потенциал. Её ждут жирные контракты на сотни миллионов долларов.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент