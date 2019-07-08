Неожиданное поражение первой ракетки мира Барти — в обзоре 4-го круга Уимблдона
Австралийская теннисистка Эшли Барти не смогла пробиться в четвертьфинал Уимблдона, проиграв представительнице США Элисон Риске со счётом 6:3, 2:6, 3:6. За выход в 1/2 финала Риске поборется с Сереной Уильямс, которая нанесла поражение испанке Карле Суарес-Наварро — 6:2, 6:2.
Чешка Каролина Плишкова в упорной борьбе проиграла соотечественнице Каролине Муховой — 6:4, 5:7, [11:13]. Следующей соперницей Муховой станет украинка Элина Свитолина.
Ещё одной участницей четвертьфинала стала Симона Халеп. Румынка со счётом 6:3, 6:3 обыграла самую молодую участницу турнира — 15-летнюю американку Кори Гауфф.
Четвертьфинальные матчи Уимблдона пройдут 9 июля. Турнир завершится 14 июля.
Видео доступно на «Чемпионате».
Американке Гауфф 15 лет. Но она будет зарабатывать больше Серены
Кори Гауфф дошла до 1/8 финала Уимблдона, и у неё огромный потенциал. Её ждут жирные контракты на сотни миллионов долларов.
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