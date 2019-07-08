15-летняя Гауфф: не ожидала поддержки от Мишель Обамы

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, которая не сумела выйти в четвертьфинал Уимблдона, проиграв румынке Симоне Халеп – 3:6, 3:6, рассказала о поддержке бывшей первой леди США Мишель Обамы, отправившей юной соотечественнице сообщение в «Твиттере».

«Для меня это много значило, потому что для меня она образец для подражания. Я была в шоке, так как не ожидала этого. Её пост был одним из наименее ожидаемых. Хотя я даже не знаю, от кого я ожидала. Даже не знала, что некоторые знаменитости, которые твитнули меня, следят за теннисом. Хотя, наверное, и не следят… Просто так велик стал ажиотаж вокруг меня.

Что узнали незнакомые люди обо мне за эти дни? Надеюсь то, что я боец и никогда не сдаюсь. Надеюсь, поняли, что всё возможно, если усердно работать и не переставать мечтать. Хотя, если бы кто-то сказал мне, что будет, недели три назад, я и сама, наверное, не поверила бы», — передаёт слова Гауфф корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Халеп не пустила 15-летнюю Гауфф в четвертьфинал Уимблдона