15-летняя Гауфф: не ожидала поддержки от Мишель Обамы

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, которая не сумела выйти в четвертьфинал Уимблдона, проиграв румынке Симоне Халеп – 3:6, 3:6, рассказала о поддержке бывшей первой леди США Мишель Обамы, отправившей юной соотечественнице сообщение в «Твиттере».
«Для меня это много значило, потому что для меня она образец для подражания. Я была в шоке, так как не ожидала этого. Её пост был одним из наименее ожидаемых. Хотя я даже не знаю, от кого я ожидала. Даже не знала, что некоторые знаменитости, которые твитнули меня, следят за теннисом. Хотя, наверное, и не следят… Просто так велик стал ажиотаж вокруг меня.
Что узнали незнакомые люди обо мне за эти дни? Надеюсь то, что я боец и никогда не сдаюсь. Надеюсь, поняли, что всё возможно, если усердно работать и не переставать мечтать. Хотя, если бы кто-то сказал мне, что будет, недели три назад, я и сама, наверное, не поверила бы», — передаёт слова Гауфф корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
- 9 июля 2019
-
00:51
-
00:41
-
00:06
- 8 июля 2019
-
23:55
-
23:36
-
23:15
-
22:48
-
22:26
-
21:54
-
21:21
-
21:01
-
20:19
-
20:00
-
19:48
-
18:58
-
18:33
-
18:11
-
17:52
-
17:00
-
16:19
-
15:20
-
15:08
-
15:01
-
14:55
-
14:40
-
13:54
-
13:37
-
12:38
-
11:24
-
10:35
-
10:02
-
09:18
-
00:50
- 7 июля 2019
-
22:31
-
21:31