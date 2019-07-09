Фоньини за желание взорвать бомбу на Уимблдоне оштрафован на $ 3 тыс.

Итальянец Фабио Фоньини за неспортивное поведение на Уимблдоне оштрафован на $ 3 тыс. Напомним, в матче третьего круга с американцем Теннисом Сандгреном теннисист выразил негодование в связи с тем, что его игру организаторы Уимблдона поставили на корт № 14. Фабио громко сказал: «Чёртовы англичане! Разве здесь можно играть? Вот бы в этом клубе взорвалась бомба!».

Семикратная чемпионка Уимблдона Серена Уильямс заплатит штраф в размере на $ 10 тыс. за повреждение тренировочного корта в выходные перед стартом соревнований. Американка позволила себе швырнуть на газон ракетку.

У мужчин действующим чемпионом является серб Новак Джокович, у женщин — немка Анжелика Кербер. Травяной турнир «Большого шлема» завершится 14 июля.