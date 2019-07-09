Федерер установил рекорд турниров «Большого шлема»

Швейцарец Роджер Федерер, посеянный на Уимблдоне под вторым номером, вышел в четвертьфинал, разгромив итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:1, 6:2, 6:2. Для 37-летнего уроженца Базеля эта победа стала 99-й на травяном турнире «Большого шлема».

Таким образом Роджер вышел на первое место по количеству матчей в одиночном разряде, выигранных на одном мэйджоре. Федерер обошёл Джимми Коннорса, в активе которого 98 побед на Открытом чемпионате Австралии. Примечательно, что швейцарец занимает и третье место в этом списке с 97-ю победами на Australian Open.



1. Роджер Федерер — 99 побед (Уимблдон).

2. Джимми Коннорс — 98 (US Open).

3. Роджер Федерер — 97 (Australian Open).

4. Рафаэль Надаль — 93 («Ролан Гаррос»).