Барти: как буду справляться с горем? Выпью пива

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на Уимблдоне под первым номером, поделилась эмоциями от поражения в матче 1/8 финала с американкой Элисон Риске со счётом 6:3, 2:6, 3:6.

«Сейчас мне невероятно тяжело. Но я понимаю, что это лишь теннисный матч. Я стараюсь делать всё, чтобы выигрывать матчи. Но если нет, солнце не перестанет светить. Больше всего я расстроена тем, что давала так много шансов сопернице на своей второй подаче.

Как буду справляться с горем? Возможно, выпью одно пиво или даже два. Посмотрим", — передаёт слова Барти корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Эшли останется на первой строчке рейтинга WTA по итогам Уимблдона. Кроме того, она снялась с травяного турнира «Большого шлема» в парном разряде из-за травмы руки.

Барти и Азаренко снялись с Уимблдона