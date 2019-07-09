Барти: как буду справляться с горем? Выпью пива

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на Уимблдоне под первым номером, поделилась эмоциями от поражения в матче 1/8 финала с американкой Элисон Риске со счётом 6:3, 2:6, 3:6.
«Сейчас мне невероятно тяжело. Но я понимаю, что это лишь теннисный матч. Я стараюсь делать всё, чтобы выигрывать матчи. Но если нет, солнце не перестанет светить. Больше всего я расстроена тем, что давала так много шансов сопернице на своей второй подаче.
Как буду справляться с горем? Возможно, выпью одно пиво или даже два. Посмотрим", — передаёт слова Барти корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
Эшли останется на первой строчке рейтинга WTA по итогам Уимблдона. Кроме того, она снялась с травяного турнира «Большого шлема» в парном разряде из-за травмы руки.
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