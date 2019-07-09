Кирьос оштрафован на $ 8 тыс. за неспортивное поведение на Уимблдоне

Австралийский теннисист Ник Кирьос был оштрафован на $ 8 тыс. за различные эпизоды неспортивного поведения в первом и втором раундах Уимблдона, сообщает Reuters.

Вчера, 8 июля, исполнительный директор Всеанглийского лаун-теннисного клуба Ричард Льюис сообщил, что австралиец не будет оштрафован за намеренный удар мячом в представителя Испании Рафаэля Надаля в матче второго круга, но отметил, что уроженца Канберры могут наказать за споры с судьёй.

Ранее стало известно, что итальянец Фабио Фоньини за неспортивное поведение оштрафован на $ 3 тыс. В матче третьего круга с американцем Теннисом Сандгреном он выразил негодование в связи с тем, что его игру организаторы Уимблдона поставили на корт №14. Фабио громко сказал: «Чёртовы англичане! Разве здесь можно играть? Вот бы в этом клубе взорвалась бомба!».

Американка Серена Уильямс заплатит $ 10 тыс. за порчу корта на тренировке.

Кирьос не будет оштрафован за удар мячом в Надаля