Риске — о выходе в четвертьфинал Уимблдона: перед свадьбой у меня всё получается

55-я ракетка мира американка Элисон Риске поделилась впечатлениями от первого в карьере выхода в четвертьфинал турнира «Большого шлема». В 1/8 финала Уимблдона она обыграла первую ракетку мира австралийку Эшли Барти со счётом 3:6, 6:2, 6:3.



«Если честно, ключом к успеху была борьба с начала и до конца матча. Если судить по счёту, то не всё было идеально. Но я была в каждом моменте матча и старалась навязать свою игру. Я горжусь этим.

Первый в карьере четвертьфинал турнира «Большого шлема» — это невероятно. А то, что это случилось на Уимблдоне, моём любимом турнире «Большого шлема»… Они меня уже не выгонят, я здесь надолго. Я просто на седьмом небе от счастья. Хотелось бы продолжить в том же духе.

Думаю, мой приём очень силён. Каждый раз, когда она выполняла вторую подачу, я старалась атаковать. Я пытаюсь как можно чаще выходить вперёд. Когда я так действую, то показываю свой лучший теннис.



Оказывается перед свадьбой у меня всё получается. Почти всё уже согласовано. Я об этом не переживаю. Я с самого начала не переживала, потому что мой жених делал всю работу. С нетерпением жду церемонии", — передаёт слова Риске корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

В четвертьфинале Элисон сыграет с соотечественницей Сереной Уильямс.

Первая ракетка мира Барти сенсационно проиграла в 1/8 финала Уимблдона