15-летняя Гауфф рассказала, чему научилась на Уимблдоне

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала поражение в четвёртом круге Уимблдона от румынки Симоны Халеп со счётом 3:6, 3:6.

«Я многому научилась. Научилась тому, как нужно играть перед большим количеством зрителей. Поняла, что такое давление. Я многое поняла и очень благодарна за этот опыт. В матче с Халеп я чувствовала себя не лучшим образом, но старалась изо всех сил. Симона играла отлично.

Если бы после вылета в квалификации «Ролан Гаррос» мне сказали, что я дойду до четвёртого круга в Лондоне, я бы считала, что это безумие. Я невероятно горжусь собой. Теперь интересно посмотреть, чего я смогу добиться на US Open и в предстоящих турнирах", — передаёт слова Гауфф корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.