Серена Уильямс рассказала, как называет их пару с Марреем

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс на пресс-конференции ответила на вопрос о том, как ей нравится называть их пару с британцем Энди Марреем. Во втором круге Уимблдона в миксте они сыграют с французом Фабрисом Мартеном и американкой Ракель Атаво, посеянными под 14-м номером.

«Мы не обсуждали это. Энди написал в „Твиттере“ „Сер Энди“ (Ser Andy). Мне же больше нравится „Мурена“ (Murena). Я голосую за „Мурену“, — передаёт слова Уильямс корреспондент „Чемпионата“ Анастасия Романова.

Сегодня, 9 июля, в четвертьфинале Уимблдона в одиночном разряде Серена сыграет с соотечественницей Элисон Риске.

В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер.