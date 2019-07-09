Серена Уильямс рассказала, как называет их пару с Марреем
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс на пресс-конференции ответила на вопрос о том, как ей нравится называть их пару с британцем Энди Марреем. Во втором круге Уимблдона в миксте они сыграют с французом Фабрисом Мартеном и американкой Ракель Атаво, посеянными под 14-м номером.
«Мы не обсуждали это. Энди написал в „Твиттере“ „Сер Энди“ (Ser Andy). Мне же больше нравится „Мурена“ (Murena). Я голосую за „Мурену“, — передаёт слова Уильямс корреспондент „Чемпионата“ Анастасия Романова.
Сегодня, 9 июля, в четвертьфинале Уимблдона в одиночном разряде Серена сыграет с соотечественницей Элисон Риске.
В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер.
С. Уильямс: по ходу турнира выживают сильнейшие
- 9 июля 2019
-
12:08
-
11:58
-
11:43
-
11:16
-
11:07
-
10:36
-
10:28
-
10:01
-
09:43
-
09:27
-
09:19
-
08:59
-
08:22
-
08:06
-
00:51
-
00:41
-
00:06
- 8 июля 2019
-
23:55
-
23:36
-
23:15
-
22:48
-
22:26
-
21:54
-
21:21
-
21:01
-
20:19
-
20:00
-
19:48
-
18:58
-
18:33
-
18:11
-
17:52
-
17:00
-
16:19
-
15:20
Партнерский контент