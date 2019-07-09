Кар. Плишкова: не знаю, как много у Муховой шансов пройти дальше на Уимблдоне

Чешка Каролина Плишкова прокомментировала поражение в матче четвёртого круга Уимблдона с соотечественницей Каролиной Муховой со счётом 6:4, 5:7, 11:13.

«У меня было много шансов, это точно. Но с начала второго сета моя подача почти не работала. Соперница играла отлично. Терять ей было нечего. Она атаковала, и это было понятно. Мне немного не повезло.

Мухова меня не удивила. Конечно, её игра очень эффективна на траве, потому что мяч летит достаточно низко. Мы играли на харде, там всё было иначе. В целом я плохо играла на приёме. Я сделала ей слишком много подарков. Но и она здорово действовала у сетки. У Каролины хорошие руки, отличные резаные удары. Здесь они эффективны. Не знаю, как много у неё шансов пройти дальше. Но в матче со мной она играла хорошо», — передаёт слова Плишковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

В четвертьфинале Мухова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.