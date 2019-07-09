Мухова прокомментировала невероятную победу над Плишковой на Уимблдоне

Чешская теннисистка Каролина Мухова поделилась эмоциями от первого в карьере выхода в четвертьфинал турнира «Большого шлема». В 1/8 финала Уимблдона она за 3 часа 19 минут одолела соотечественницу Каролину Плишкову со счётом 4:6, 7:5, 13:11.

«Я никогда не проводила столь длинного матча, даже на грунте. Это было тяжело. Я так счастлива, что смогла сделать брейк в последнем гейме и нам не пришлось играть тай-брейк.

Я невероятно рада выходу в четвертьфинал. Стало ли это сюрпризом для меня? Я думала, что могу пройти далеко на этом турнире. В последних матчах я была уверена в себе. Игра с Каролиной получилась очень тяжёлой. Конечно, это всё-таки сюрприз», — передаёт слова Муховой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.



В четвертьфинале Мухова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.