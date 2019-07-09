Федерер — о Нисикори: я большой фанат его игры

Швейцарец Роджер Федерер поделился ожиданиями от матча с японцем Кеем Нисикори в четвертьфинале Уимблдона.
«Думаю, это будет нелегко. Он вышел в четвертьфинал, сохранив энергию. Помню, что на недавних „Шлемах“ он добирался до поздних стадий, пройдя через очень сложные поединки. В этот раз его путь получился проще.
Я считаю, что готов к матчу. Я большой фанат его игры. Думаю, сейчас у него один из лучших бэкхендов в теннисе. Кей великолепно действует на приёме. Он силён в психологическом плане. Я всегда знал, что у него огромный талант. Я узнал о Нисикори, ещё когда ему было 16-17 лет. Здорово, что он так вырос.
Я уже играл с ним на траве раньше, но, может, не на Уимблдоне. Я знаю, чего ожидать. Не думаю, что для кого-то из нас будут сюрпризы. Но, конечно, игра будет отличаться от встречи с Берреттини. Будет больше розыгрышей на задней линии. Удары также будут не такими, как в матче с Маттео», — передаёт слова Федерера корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
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