Федерер — журналисту: подумайте о смене работы

У швейцарского теннисиста Роджера Федерера состоялся забавный диалог с журналистом после матча 1/8 финала Уимблдона, в котором уроженец Базеля разгромил итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:1, 6:2, 6:2, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Журналист сказал: «Утром я написал, что не верю в победу Берреттини над Федерером, но он точно не проиграет 1:6, 2:6, 2:6. А именно такой счёт и случился».

Роджер сказал: «Вопрос в том, стоит ли вам поменять работу? Подумайте об этом (смеётся)».

«Стоит ли мне уйти с работы?» — переспросил журналист Федерера. Роджер ответил: «Пока нет. Подождите пару дней, мы пообщаемся ещё раз».

В четвертьфинале Уимблдона Роджер сыграет с представителем Японии Кеем Нисикори.

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