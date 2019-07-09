Пелья о выходе в 1/4 финала Уимблдона: не реализовав 3-й матчбол, хотел плакать

Аргентинец Гидо Пелья поделился впечатлениями от первого в карьере выхода в четвертьфинал турнира «Большого шлема». В 1/8 финала Уимблдона он одолел канадца Милоша Раонича со счётом 3:6, 4:6, 6:3, 7:6 (7:3), 8:6.

«Это моя игра. Я должен проводить долгие матчи. Ничего не поделаешь. Я всегда сражаюсь за каждый мяч. Когда я уступал 0-2 по сетам, для меня настал сложный момент, потому что Милош играл здорово. Но после третьего сета я сумел прибавить.

Не скажу, что после выигрыша четвёртой партии мне стало легче, но Раонич начал немного сдавать. Он действовал медленнее, поэтому я постарался быть как можно более сконцентрированным. Это сработало.

Когда я не реализовал первые три матчбола, это было плохо. Когда не реализовал третий, хотелось плакать. Милош в тех моментах так здорово подавал, что я ничего не мог поделать. Но я продолжал бороться. Затем в последнем розыгрыше он ошибся, и я выиграл.

Я никогда не думал, что смогу добраться до четвертьфинала турнира «Большого шлема». Это прекрасное чувство. Меня ждёт очень сложный матч, но я буду сражаться. Если у меня будут шансы, может, я смогу их использовать», — передаёт слова Пельи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

В четвертьфинале Пелья сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.