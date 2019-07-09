Халеп стала первой полуфиналисткой Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на Уимблдоне под седьмым номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Китая Чжан Шуай со счётом 7:6 (7:4), 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.

Бывшая первая ракетка мира 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал Уимблдона Халеп поспорит с победительницей поединка Элина Свитолина (Украина, 8) — Каролина Мухова (Чехия). Турнир завершится 14 июля.

В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.