Серена Уильямс в упорной борьбе вышла в полуфинал Уимблдона

Американка Серена Уильямс, посеянная на Уимблдоне под 11-м номером, в трёх сетах взяла верх над соотечественницей Элисон Риске со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты.

37-летняя спортсменка выполнила 19 эйсов, дважды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16. В активе Риске 1 подача навылет, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 5.

За выход в финал С. Уильямс поспорит либо с чешкой Барборой Стрыцовой, либо с представительницей Великобритании Йоханной Контой (19).

В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла С. Уильямс со счётом 6:3, 6:3.

Соревнования завершатся 14 июля.