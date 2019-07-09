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Серена Уильямс в упорной борьбе вышла в полуфинал Уимблдона

Серена Уильямс в упорной борьбе вышла в полуфинал Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Американка Серена Уильямс, посеянная на Уимблдоне под 11-м номером, в трёх сетах взяла верх над соотечественницей Элисон Риске со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты.

37-летняя спортсменка выполнила 19 эйсов, дважды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16. В активе Риске 1 подача навылет, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 5.

За выход в финал С. Уильямс поспорит либо с чешкой Барборой Стрыцовой, либо с представительницей Великобритании Йоханной Контой (19).

В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла С. Уильямс со счётом 6:3, 6:3.

Соревнования завершатся 14 июля.

09 июля 2019 года, вторник. 15:05 МСК
Уимблдон (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Элисон Риске
55
США
Элисон Риске
Э. Риске
1 : 2
Серена Уильямс
10
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
1 2 3
           
4 6 3
6 4 6
           
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