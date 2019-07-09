Серена Уильямс в упорной борьбе вышла в полуфинал Уимблдона
Американка Серена Уильямс, посеянная на Уимблдоне под 11-м номером, в трёх сетах взяла верх над соотечественницей Элисон Риске со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты.
37-летняя спортсменка выполнила 19 эйсов, дважды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16. В активе Риске 1 подача навылет, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 5.
За выход в финал С. Уильямс поспорит либо с чешкой Барборой Стрыцовой, либо с представительницей Великобритании Йоханной Контой (19).
В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла С. Уильямс со счётом 6:3, 6:3.
Соревнования завершатся 14 июля.
09 июля 2019 года, вторник. 15:05 МСК
Уимблдон (ж). 1/4 финала
Матч окончен
55
Элисон Риске
Э. Риске
1 : 2
10
Серена Уильямс
С. Уильямс
|1
|2
|3
|
|4
|6
|3
|
|6
|4
|6
Серена Уильямс в золотом платье снялась для обложки популярного журнала
- 9 июля 2019
-
17:20
-
17:16
-
16:58
-
16:38
-
16:22
-
15:50
-
15:10
-
14:48
-
14:01
-
13:37
-
13:13
-
12:29
-
12:17
-
12:08
-
11:58
-
11:43
-
11:16
-
11:07
-
10:36
-
10:28
-
10:01
-
09:43
-
09:27
-
09:19
-
08:59
-
08:22
-
08:06
-
00:51
-
00:41
-
00:06
- 8 июля 2019
-
23:55
-
23:36
-
23:15
-
22:48
-
22:26
Партнерский контент