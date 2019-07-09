Нисикори рассказал, что ему нужно для победы над Федерером на Уимблдоне

Японский теннисист Кей Нисикори поделился ожиданиями от матча со швейцарцем Роджером Федерером в четвертьфинале Уимблдона.

«Чтобы обыграть Роджера, мне нужно будет показать отличный теннис. На траве он — лучший. Кажется, он здорово выступает на этом турнире. Я уверен, что будет нелегко. Но я ощущаю уверенность в своих силах, демонстрирую отличный теннис.



Я рад возможности сыграть с Роджером, потому что нахожусь в хорошей форме. Я точно буду наслаждаться игрой, хотя мне придётся непросто", — передаёт слова Нисикори корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

В 1/8 финала Федерер разгромил итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:1, 6:2, 6:2, а Нисикори оказался сильнее представителя Казахстана Михаила Кукушкина — 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.