Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона, где сыграет с Халеп
В четвертьфинале Уимблдона украинка Элина Свитолина, посеянная под восьмым номером, в двух сетах нанесла поражение представительнице Чехии Каролине Муховой со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.
В активе уроженки Одессы 2 эйса, 1 ошибка на подаче и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Мухова не подавала навылет, совершила 1 двойную ошибку и сделала 4 брейка. В личных встречах Элина удвоила преимущество — 2-0.
За выход в финал Свитолина поборется с румынкой Симоной Халеп. Турнир завершится 14 июля.
В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала Анжелика Кербер из Германии. В финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.
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