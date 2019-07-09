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Стала известна соперница Серены Уильямс в полуфинале Уимблдона

Стала известна соперница Серены Уильямс в полуфинале Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

На Уимблдоне завершился последний четвертьфинальный матч, в котором представительница Великобритании Йоханна Конта (19) проиграла чешке Барборе Стрыцовой со счётом 6:7 (5:7), 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 38 минут.

28-летняя уроженка Сиднея выполнила 3 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. Её визави 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и сделала 3 брейка. В личных встречах Барбора повела 2-0.

В полуфинале Уимблдона Стрыцова встретится с 37-летней американкой Сереной Уильямс. Турнир завершится 14 июля.

В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла С. Уильямс со счётом 6:3, 6:3.

09 июля 2019 года, вторник. 17:50 МСК
Уимблдон (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Барбора Стрыцова
54
Чехия
Барбора Стрыцова
Б. Стрыцова
2 : 0
Йоханна Конта
18
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
1 2 3
           
7 7 6  
6 5 1  
           
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