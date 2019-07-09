Стала известна соперница Серены Уильямс в полуфинале Уимблдона
На Уимблдоне завершился последний четвертьфинальный матч, в котором представительница Великобритании Йоханна Конта (19) проиграла чешке Барборе Стрыцовой со счётом 6:7 (5:7), 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 38 минут.
28-летняя уроженка Сиднея выполнила 3 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. Её визави 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и сделала 3 брейка. В личных встречах Барбора повела 2-0.
В полуфинале Уимблдона Стрыцова встретится с 37-летней американкой Сереной Уильямс. Турнир завершится 14 июля.
В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла С. Уильямс со счётом 6:3, 6:3.
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