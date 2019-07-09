Личный рекорд Свитолиной, сенсация от Конты — в обзоре игр 1/4 финала Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в полуфинал Уимблдона, обыграв представительницу Китая Чжан Шуай со счётом 7:6 (7:4), 6:1. Далее Халеп сразится с украинкой Элиной Свитолиной, которая выиграла у чешки Каролины Муховой — 7:5, 6:4 — и впервые в карьере пробилась в 1/2 финала травяного турнира «Большого шлема».

Американка Серена Уильямс одержала победу над соотечественницей Элисон Риске со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Её следующей соперницей станет Барбора Стрыцова из Чехии, которая неожиданно нанесла поражение британке Йоханне Конте — 7:6 (7:5), 6:1.

Полуфинальные матчи запланированы на 11 июля.

В 2018 году чемпионкой Уимблдона стала немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла Серену Уильямс.

Видео доступно на "Чемпионате".