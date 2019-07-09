Хачанов: финал с Джоковичем в Париже показал, что я могу обыгрывать топов

Россиянин Карен Хачанов рассказал, как справляется с усталостью перед тренировками. Уроженец Москвы уверен, что теперь может обыгрывать ведущих теннисистов планеты.

«Многие теннисисты психологически проигрывают Джоковичу, Надалю или Федереру ещё до матча? Согласен, для большинства игроков это характерно. Если говорить про меня, то такого не было. Те же матчи с Надалем — в них всё решали какие-то несколько мячей. Думаю, тот же финал с Джоковичем на „Мастерсе“ в Париже показал, что я могу обыгрывать топ-теннисистов.

Бывает ли, что не хочу идти на тренировку? Понятно, я тоже человек. Бывает, тело какое-то ватное, подустал или не выспался, голова болела, но надо находить возможности, чтобы решить эти вопросы. Тут не получится, как в футболе: сел на скамейку, и за тебя кто-то сыграет.



Залог бодрости — кофе с утра, потом разминка. Если чувствую усталость — делаю разминку более интенсивной. Можно на дорожке побегать либо спринт сделать. Если всё нормально — приступаю к классической разминке», — заявил Хачанов в интервью телеканалам Eurosport.

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