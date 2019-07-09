С. Уильямс: впервые с Australian Open я хорошо себя чувствую

Американская теннисистка Серена Уильямс провела пресс-конференцию после победы над соотечественницей Элисон Риске со счётом 6:4, 4:6, 6:3 в четвертьфинале Уимблдона.
«У меня не было большого количества времени, чтобы подготовиться к этому турниру. Но впервые после Australian Open я хорошо себя чувствую. В таком состоянии я могу сосредоточиться на тренировках, технике и других вещах.
Мне просто нужно было бороться. Пару недель назад я бы не выиграла этот матч. Элисон великолепно играла в этом турнире, была близка к победе. Она билась до последнего, ей было нечего терять. Очень важным фактором оказался мой опыт», — передаёт слова Уильямс корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
В полуфинале травяного турнира «Большого шлема» С. Уильямс встретится с чешкой Барборой Стрыцовой.
- 9 июля 2019
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