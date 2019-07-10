С. Уильямс — Осаке: извини. Я не хотела отвлечь внимание от другой темнокожей

Американка Серена Уильямс в эссе для журнала Harper's Bazaar призналась, что после скандального финала US Open 2018 года в письме извинилась перед японкой Наоми Осакой. Представительница США уступила Наоми со счётом 2:6, 4:6.

Уильямс сперва получила предупреждение за подсказку с трибуны тренера Патрика Муратоглу, затем, проиграв пятый гейм второй партии, американка была наказана штрафным очком за сломанную о корт ракетку. При счёте 4:3 Серена подошла к судейской вышке и высказала всё, что думает об арбитре, из-за чего была лишена гейма за оскорбление судьи. После этого Уильямс вызвала на корт главного рефери турнира и на повышенных тонах пыталась оспорить решение, но наказание не было отменено. После матча Серена обвинила арбитра в сексизме.

«Эй, Наоми! Это Серена Уильямс. Как я сказала на корте, я так горжусь тобой, и я искренне извиняюсь. Я думала, что поступаю правильно, защищая свою позицию. Но я не могла представить, что СМИ будут нас сталкивать. Я бы хотела пережить этот момент снова. Я счастлива за тебя, была счастлива и буду, и всегда поддержу тебя. Я бы никогда не хотела отвлечь внимание от другой женщины, особенно другой темнокожей спортсменки. Жду твоих успехов в будущем и всегда буду твоей фанаткой. Я желаю тебе успеха сейчас и в будущем. Ещё раз, я горжусь тобой. С любовью, твоя поклонница, Серена».

Получив ответа Наоми, я заплакала. «Люди могут спутать злость с силой, потому что не отличают их. Никто так не защищал себя, как ты. Тебе нужно продолжать быть первопроходцем», — написала Уильямс в своём эссе.



По словам Серены, после того финала она долго не могла взять ракетку в руки и даже была вынуждена обратиться к психотерапевту.

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