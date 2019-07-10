Халеп: я люблю траву. Впервые говорю такое

Румынка Симона Халеп прокомментировала выход в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинале она обыграла представительницу Китая Чжан Шуай со счётом 7:6 (7:4), 6:1.

«Я ожидала, что соперница будет играть так хорошо. Она обыграла меня в двух предыдущих встречах. Я немного нервничала перед игрой, ощущала напряжение. Я понимала, что она выйдет и будет выполнять сильные удары. Когда она так бьёт, отскок получается небольшим. Принимать мяч очень сложно. Но я продолжала бороться. Я знала, что должна доставать каждый мяч, а затем мне следовало ломать ритм её игры. Во втором сете так и получилось.



Выиграв гейм при счёте 1:4, я поверила, что ещё могу побороться за сет. Если бы счёт стал 1:5, я бы ту партию проиграла. Но я мотивировала себя и верила, что могу изменить ход встречи. Я играла хорошо, несмотря на счёт 1:4. Я играла нормально, но неправильно тактически.

Выход в полуфинал Уимблдона 5 лет назад? Это новый сезон, я стала другим человеком, всё изменилось. У меня гораздо больше опыта. Я больше уверена в себе. Я люблю траву. Впервые говорю такое.

Следующий матч будет большим испытанием для меня. Но я отнесусь к нему, как к любому другому поединку. Я расслаблена. Я счастлива. Я мотивирована побеждать", — передаёт слова Халеп корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

В полуфинале Симона сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.