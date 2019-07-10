Чжан Шуай: желаю Халеп выиграть Уимблдон, она — лучшая

Китаянка Чжан Шуай прокомментировала поражение в матче с румынкой Симоной Халеп в четвертьфинале Уимблдона со счётом 6:7 (4:7), 1:6.

«Я рада, что смогла дойти до четвертьфинала и получила возможность сыграть на корте номер 1 с бывшей первой ракеткой мира. Я отлично начала матч. Кажется, я вела 4:1 и 40:15. Я старалась изо всех сил, пыталась чаще пробивать навылет. Но после 4:1 я стала больше ошибаться. Но и Симона нашла свой хороший ритм. Я не сделала ничего неправильного. Я выкладывалась по полной. В любом случае я довольна выступлением.

Я выиграла два наших предыдущих матча. В этих поединках я играла так же, как в начале этого. Я желаю ей выиграть Уимблдон, потому что она лучшая. Она мне нравится не только как теннисистка, но и как человек", — передаёт слова Чжан Шуай корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

В полуфинале Халеп сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

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