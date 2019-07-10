Риске: надеюсь, теперь Серена выиграет Уимблдон

Американка Элисон Риске прокомментировала поражение в четвертьфинальном матче Уимблдона с соотечественницей Сереной Уильямс со счётом 4:6, 6:4, 3:6.
«Я отдала всё, что у меня было. Горжусь теми усилия, которые приложила. Я думала, что смогу найти свои шансы, но Серена прибавила, как может только чемпионка. В итоге она победила. Мне было интересно сыграть с ней. Надеюсь, теперь она выиграет титул.
Не секрет, что у Серены потрясающая подача. Но у неё и столь же потрясающий приём. Я никогда не видела такого приёма у соперницы, как у Серены. Это оказывает большое давление на подаче. Я понимала, что если не подам первым мячом, то она просто мощно выстрелит в ответ. Она начинает розыгрыши не так, как другие теннисистки тура. Сегодня ей это удавалось исключительно здорово, так что я ощущала давление.
У неё определённо есть аура. Когда Серена выходит на корт, чувствуешь нечто особенное. Такого человека в нашем виде спорта ещё не было. Я определённо чувствовала это, но в то же время я не была ошеломлена. Она вела себя уважительно, как и я. Для меня было честью играть с ней.
Я верю, что она выиграет титул здесь. Особенно если сыграет на таком уровне, как в матче со мной. Я правда в это верю. Я сыграла с Сереной в её лучшей форме. К сожалению, игра сложилась не в мою пользу", — передаёт слова Риске корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
В полуфинале Уильямс сыграет с чешкой Барборой Стрыцовой.
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