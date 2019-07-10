Свитолина прокомментировала первый в карьере выход в полуфинал ТБШ

Украинка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от первого в карьере выхода в полуфинал турнира «Большого шлема». В четвертьфинале Уимблдона она обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 7:5, 6:4.
«Ощущения прекрасные. Но я стараюсь не слишком много думать об этом, как раньше не хотела думать о том, что не могу преодолеть стадию четвертьфинала. Турнир продолжается.
Самым сложным в матче с Муховой было то, что мне требовалось прикладывать очень много усилий. Мне приходилось давить на соперницу, потому что накануне она провела на корте 3 часа. Она ощущала усталость. Она старалась играть в один-два удара. Именно поэтому мне приходилось много бегать, доставать множество мячей. Этот бойцовский дух помог мне вернуться в игру. Первый сет определённо был ключевым.
Ранее, например на «Ролан Гаррос», у меня было много ожиданий, давления. Но здесь я отлично с этим справилась. Я просто стараюсь найти свою игру и наслаждаться теннисом, не думая о том, что может случиться", — передаёт слова Свитолиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
В полуфинале Элина сыграет с румынкой Симоной Халеп.
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