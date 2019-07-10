Конта — журналисту: таким вопросом вы проявляете неуважение ко мне

Британка Йоханна Конта, проигравшая в четвертьфинале Уимблдоне чешке Барборе Стрыцовой со счётом 6:7 (5:7), 1:6, на пресс-конференции вступила в спор с одним из журналистов.

Он упрекнул теннисистку в большом количестве невынужденных ошибок, особенно в решающих моментах матча, и спросил, не нужно ли Йоханне разобраться в себе, а не списывать всё на удачные действия соперницы.

Конта ответила: «Это ваше профессиональное теннисное мнение?». Журналист уточнил, что он говорил с позиции зрителя.

«Хорошо. Не думаю, что вам стоило быть столь жёстким ко мне. Я открыта перед вами, ребята. Я говорю то, что чувствую. Если вам не нравятся мои ответы или вы с ними не согласны, это нормально. Я верю в свою игру. Я верю в то, как сражаюсь на корте. Больше мне сказать нечего. Таким вопросом вы проявляете неуважение ко мне и относитесь ко мне свысока.

Я провела отличный турнир. Конечно, хотела выиграть ещё три матча, но в целом могу многое для себя извлечь за прошедшие дни. Я многим могу гордиться", — передаёт слова Конты корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.