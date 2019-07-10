Халеп рассказала об ожиданиях от матча со Свитолиной в полуфинале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп поделилась ожиданиями от матча с украинкой Элиной Свитолиной в полуфинале Уимблдона.



«Каждый раз со Свитолиной мне приходилось непросто. Я ожидаю ещё один сложный поединок. Это полуфинал, и не так важно, как много раз мы встречались раньше или какой был счёт. Ты должна выложиться по полной и постараться победить.



Давления уже нет. Да, я ощущала напряжение на „Ролан Гаррос“, но оно не было негативным, ведь я являлась действующей чемпионкой. Но это был новый опыт. Я увидела, каково это — проиграть после завоевания титула. Никто не умер. На Уимблдон я прибыла в расслабленном состоянии. Я хотела посмотреть, как хорошо могу сыграть на траве. Я счастлива на корте. Это мне помогает», — передаёт слова Халеп корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Во втором полуфинале сыграют американка Серена Уильямс и чешка Барбора Стрыцова.

Халеп: я люблю траву. Впервые говорю такое