Мухова: Федерер — мой кумир
Чешка Каролина Мухова прокомментировала поражение в четвертьфинальном матче Уимблдона с украинкой Элиной Свитолиной со счётом 5:7, 4:6.
«Конечно, я очень устала накануне. Но всё равно смогла уверенно провести первый сет. Я вела 5:2. Однако затем сил становилось всё меньше. Я уже не смогла найти энергию. Свитолина играла прекрасно, так что мне пришлось нелегко.
Думаю, мне ещё нужно прибавить в некоторых вещах. Но я смогла показать, что могу здорово играть с сильными соперницами и даже побеждать. Это приятно", — передаёт слова Муховой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
Мухову на пресс-конференции также спросили, была ли Мартина Навратилова её кумиром.
«Как и всем, мне нравится Федерер. Он мой кумир», — сказала Мухова.
Свитолина прокомментировала первый в карьере выход в полуфинал ТБШ
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