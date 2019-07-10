Мухова: Федерер — мой кумир

Чешка Каролина Мухова прокомментировала поражение в четвертьфинальном матче Уимблдона с украинкой Элиной Свитолиной со счётом 5:7, 4:6.

«Конечно, я очень устала накануне. Но всё равно смогла уверенно провести первый сет. Я вела 5:2. Однако затем сил становилось всё меньше. Я уже не смогла найти энергию. Свитолина играла прекрасно, так что мне пришлось нелегко.

Думаю, мне ещё нужно прибавить в некоторых вещах. Но я смогла показать, что могу здорово играть с сильными соперницами и даже побеждать. Это приятно", — передаёт слова Муховой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Мухову на пресс-конференции также спросили, была ли Мартина Навратилова её кумиром.

«Как и всем, мне нравится Федерер. Он мой кумир», — сказала Мухова.