Маррей: я не хочу ещё одну операцию в ближайшие годы

Британец Энди Маррей, выступающий на Уимблдоне в дуэте с американкой Сереной Уильямс, оценил возможность скорого возвращения к игре в одиночном разряде.

«Сыграю ли я в серии американских турниров в одиночном разряде? Крайне маловероятно. Я говорил с командой об этом. Мне нужно проделать много работы в физическом плане, стать сильнее.

Я бы очень хотел сыграть. Но мне нужно видеть долгосрочную перспективу. Я не хочу ещё одну операцию в ближайшие годы. Хочу, чтобы результаты этой держались как можно дольше. Я вернусь на корт в одиночке, когда буду достаточно силён.

Я получил травму бедра, когда был первой ракеткой мира. Я прошёл путь от игры на высочайшем уровне до мучений от обычных вещей, которые делал каждый день. Теннис больше не приносил мне радости, мне всё время было больно. Тренироваться и играть было тяжело. Но так же тяжело было просто гулять и делать другие вещи. Мне было некомфортно.

Сейчас, когда боли уже нет, я осознаю, что здоровье важнее всего. Я рад, что в 32 года могу наслаждаться нормальной жизнью», — передаёт слова Маррея корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

В третьем круге Маррей и Уильямс сыграют с лидерами посева бразильцем Бруно Суаресом и американкой Николь Меликар.