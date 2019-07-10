Маррей: я не хочу ещё одну операцию в ближайшие годы

Британец Энди Маррей, выступающий на Уимблдоне в дуэте с американкой Сереной Уильямс, оценил возможность скорого возвращения к игре в одиночном разряде.
«Сыграю ли я в серии американских турниров в одиночном разряде? Крайне маловероятно. Я говорил с командой об этом. Мне нужно проделать много работы в физическом плане, стать сильнее.
Я бы очень хотел сыграть. Но мне нужно видеть долгосрочную перспективу. Я не хочу ещё одну операцию в ближайшие годы. Хочу, чтобы результаты этой держались как можно дольше. Я вернусь на корт в одиночке, когда буду достаточно силён.
Я получил травму бедра, когда был первой ракеткой мира. Я прошёл путь от игры на высочайшем уровне до мучений от обычных вещей, которые делал каждый день. Теннис больше не приносил мне радости, мне всё время было больно. Тренироваться и играть было тяжело. Но так же тяжело было просто гулять и делать другие вещи. Мне было некомфортно.
Сейчас, когда боли уже нет, я осознаю, что здоровье важнее всего. Я рад, что в 32 года могу наслаждаться нормальной жизнью», — передаёт слова Маррея корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
В третьем круге Маррей и Уильямс сыграют с лидерами посева бразильцем Бруно Суаресом и американкой Николь Меликар.
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