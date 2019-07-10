Свитолина: не хочу вспоминать о матче с Халеп на «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от матча с румынкой Симоной Халеп в полуфинале Уимблдона. По личным встречам впереди украинка — 4-2. В последний раз на турнире «Большого шлема» они встречались на «Ролан Гаррос» 2017 года. Победу в том матче одержала Симона со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 6:0.

«Мы встречались много раз. После того четвертьфинала „Ролан Гаррос“ мы также часто играли друг с другом. Не хочу вспоминать о той встрече, потому она завершилась не в мою пользу. Это было уже давно. После того, кажется, мы играли четыре-пять раз. Я стала другим игроком. Это будет интересный матч. Мы впервые сыграем в полуфинале. Думаю, нам обеим будет интересно. Надеюсь, я смогу показать свой лучший теннис.

Выход в полуфинал придаёт дополнительной мотивации и уверенности на будущее. Это даст толчок на концовку сезона. В целом я просто рада, что играю свободно. Я демонстрирую приличный теннис. Рада, что у меня есть возможность сыграть в полуфинале Уимблдона. Это нечто особенное.

Впереди очередной матч. Не хочу оказывать давление на себя из-за того, что это полуфинал и Симона — очень сильная соперница. Нужно показать свой лучший теннис для победы. Это будет невероятно сложный матч», — передаёт слова Свитолиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Халеп рассказала об ожиданиях от матча со Свитолиной в полуфинале Уимблдона