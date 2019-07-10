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Сборная России завоевала серебро на командном ЧМ по пляжному теннису в Москве

Сборная России завоевала серебро на командном ЧМ по пляжному теннису в Москве
Теннис 0

В Москве прошёл командный чемпионат мира по пляжному теннису. Взрослая сборная России завоевала серебро, юниорская команда — бронзу.

В первом круге взрослая сборная России победила команду Арубы, в четвертьфинале — сборную Сан-Марино. В полуфинале с итальянцами решающее очко сборной России принесли Никита Бурмакин и Дарья Чуракова.

В финале россияне проиграли бразильцам, которые защитили титул чемпионов мира.

Юниорская сборная России проиграла Италии в полуфинале, а в матче за третье место выиграла у Франции.

Итоговое распределение призовых мест на командном чемпионате мира. Взрослые
1. Бразилия.
2. Россия.
3. Италия.

Юниоры
1. Италия.
2. Бразилия.
3. Россия.

Командный чемпионат мира по пляжному теннису проходил в Москве в восьмой раз подряд. Всего на счету сборной России 4 бронзовых, 2 серебряных и 1 золотая медаль. Лидер сборной России Никита Бурмакин является первой ракеткой мира по пляжному теннису.

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