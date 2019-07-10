Сборная России завоевала серебро на командном ЧМ по пляжному теннису в Москве

В Москве прошёл командный чемпионат мира по пляжному теннису. Взрослая сборная России завоевала серебро, юниорская команда — бронзу.

В первом круге взрослая сборная России победила команду Арубы, в четвертьфинале — сборную Сан-Марино. В полуфинале с итальянцами решающее очко сборной России принесли Никита Бурмакин и Дарья Чуракова.

В финале россияне проиграли бразильцам, которые защитили титул чемпионов мира.

Юниорская сборная России проиграла Италии в полуфинале, а в матче за третье место выиграла у Франции.

Итоговое распределение призовых мест на командном чемпионате мира. Взрослые

1. Бразилия.

2. Россия.

3. Италия.

Юниоры

1. Италия.

2. Бразилия.

3. Россия.

Командный чемпионат мира по пляжному теннису проходил в Москве в восьмой раз подряд. Всего на счету сборной России 4 бронзовых, 2 серебряных и 1 золотая медаль. Лидер сборной России Никита Бурмакин является первой ракеткой мира по пляжному теннису.