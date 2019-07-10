Стрыцова: я не боюсь Серену

33-летняя чешка Барбора Стрыцова поделилась эмоциями от первого в карьере выхода в полуфинал Уимблдона и оценила следующую соперницу — американку Серену Уильямс.

«Я всегда мечтала хорошо выступить на этом турнире. То, что это случилось в таком возрасте, просто невероятно. В начале года я выбрала Уимблдон своей целью. То, что у меня получилось здорово сыграть здесь, — это нечто потрясающее. Это доказывает, что, если веришь во что-то, оно случится.

Я не боюсь Серену. Я выйду на корт в четверг и постараюсь сыграть в свой теннис. Конечно, у меня нет такой мощи, как у Серены, но у меня другие сильные стороны. Я попытаюсь их использовать как можно больше. Я буду наслаждаться игрой. Сейчас мне уже нечего терять. Буду бороться за каждый мяч.

Серена — великая чемпионка и потрясающая спортсменка. Но мне нужно будет сконцентрироваться на себе и на том, как победить её. Я не боюсь играть с ней. Хочу сыграть как можно лучше.

Думать о победе на турнире рано. Но этот Уимблдон показал, что я могу преодолевать себя, свои эмоции, характер. Я очень эмоциональный человек. Раньше я не могла это контролировать. Но в эти две недели я смогла добиться того, над чем работала со специалистами. Это было видно в игре с Контой и два дня назад, когда я уступала 4:6, 2:5. Это большая победа для меня», — передаёт слова Стрыцовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

С. Уильямс: у меня великолепная карьера

Риске: надеюсь, теперь Серена выиграет Уимблдон